Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobildeki 5 kişi, sıkı takip sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanınca polisin yüzünü tırnakladı.

Muratpaşa ilçesi, Yeşildere Mahallesi'nde devriye görevi yapan motorize Yunus timleri, 1'i kadın 5 kişinin bulunduğu otomobili, öğle saatlerinde durdurmak istedi. Polisin ikazına uymayan otomobildekiler, ara sokaklardaki takip sonrası durdurulup, yakalandı. Polisin gözaltına almak istediği 5 şüpheli, güçlükle ekip aracına alındı. Ellerine kelepçe takılan şüphelilerden biri, polis memurunun yüzünü tırnakladı. Ekiplere mukavemet gösteren ve kendilerinin de darbe aldıklarını iddia eden 5 şüpheli, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik otoparkına çekilen otomobilde ise arama yapıldı.