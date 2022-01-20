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Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobildeki 5 kişi, sıkı takip sonucu yakalandı.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da devriye görevi yapan polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobildeki 5 kişi, sıkı takip sonucu yakalandı. Şüphelilerden biri yakalanınca polisin yüzünü tırnakladı.

Muratpaşa ilçesi, Yeşildere Mahallesi'nde devriye görevi yapan motorize Yunus timleri, 1'i kadın 5 kişinin bulunduğu otomobili, öğle saatlerinde durdurmak istedi. Polisin ikazına uymayan otomobildekiler, ara sokaklardaki takip sonrası durdurulup, yakalandı. Polisin gözaltına almak istediği 5 şüpheli, güçlükle ekip aracına alındı. Ellerine kelepçe takılan şüphelilerden biri, polis memurunun yüzünü tırnakladı. Ekiplere mukavemet gösteren ve kendilerinin de darbe aldıklarını iddia eden 5 şüpheli, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Trafik otoparkına çekilen otomobilde ise arama yapıldı.


Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Şüpheli, polisin yüzünü tırnakladı

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

Muratpaşa, Antalya, Polis, Güncel, Haber

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