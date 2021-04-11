Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı
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Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı Düzce'de kısıtlama uygulamasında polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı.

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'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı

DÜZCE - Düzce'de kısıtlama uygulamasında polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı. Şahıs gözaltına alınırken, aracı da emniyet otoparkına çekildi. Şahsın üzerinden attığı düşünülen parça ise yeşil çimlerde arandı.

Korona virüs salgını sonrasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında polis ekipleri tarafından Düzce'de çeşitli noktalarda uygulama gerçekleştirildi. Uygulamalarda da kısıtlamada sokağa çıkan sürücü ve yanında yolcu olarak bulunanların izin kağıtları kontrol edildi. Yapılan kontroller esnasında bir araç sürücüsü polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otomobille kaçamayacağını anlayan sürücü aracı bıraktı ve bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Şahıs, aracı bıraktığı yerin 100 metre ilerisinde saklandığı yerde gözaltına alındı. Bu sırada şahsın üzerinden çim alana bir şeyler attığı görülünce, polis ekipleri yeşil çimlerin arasında arama yaptı. Yapılan aramada herhangi bir şey bulunmazken, şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Araç ise daha detaylı incelenmek üzere emniyet otoparkına çekildi.

Alkollü araç kullanırken yakalanınca ehliyetini kaptırdı

Düzce'de akşam saatlerinde meydana gelen ikinci olayda ise bekçiler bir araç sürücüsünü durdurarak kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti. Yapılan sorgulamalarda şahsın izinli olduğu fakat alkollü araç kullandığı tespit edildi. Şahsın otomobili çekici ile kaldırılırken, ehliyetine ise el konulup 2 bin 589 TL cezai işlem uygulandı.

Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı
Son dakika haber | 'Dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonunda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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