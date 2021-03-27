'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL cezaSİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, polis kontrol noktasından kaçan otomobilin alkollü sürücüsü U.K. ile araçtaki arkadaşı A.T., kovalamacayla yakalandı.

'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur
'Örümcek adam' gibi binaya tırmanan hırsız: Onun gibi tırmandığım doğrudur
Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi
Çaldıkları motosikleti 900 liraya satmak isteyen hırsızlar, kısıtlamada sokağa çıktıkları için 12 bin lira ceza yedi

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza

SİVAS'ta sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp, polis kontrol noktasından kaçan otomobilin alkollü sürücüsü U.K. ile araçtaki arkadaşı A.T., kovalamacayla yakalandı. Şüphelilere alkollü araç kullanmak, 'dur' ihtarına uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek suçlarından toplamda 16 bin TL ceza kesildi.

Olay, saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi üzerinde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan polis ekipleri, kontrol noktasına yaklaşan U.K. yönetimindeki 05 FA 313 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü kaçmaya başladı. Kısa süren kovalamaca sonrasında otomobil, DSİ Köprülü Kavşak'ta durduruldu. Sürücü U.K. ile yanında bulunan arkadaşı A.T., gözaltına alındı. Şüphelilerden A.T.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Kelepçe takılan şüphelilerin alkollü olduğu görüldü. Şüphelilere alkollü araç kullanma, 'dur' ihtarına uymama ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplamda 16 bin TL ceza kesildi. Polis ekiplerine zor anlar da yaşatan şüpheliler, Numune Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Şüphelilerden A.T.'nin gözaltına alındığı sırada "Benim çoluğum çocuğum yok, hiç evlenmedim. Beni öldürecekler, o yüzden çoluk çocuk sahibi olmadım. Ben silahsız gezmem" demesi dikkat çekti.

Olay sonrasında otomobil ise çekici yardımı ile emniyet otoparkına çekildi. Soruşturma sürüyor.

'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza
'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Destici Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Merve Dizdar Bahar Candan Birkan Sokullu
Spor Muslera Caner Erkin Aykut Kocaman Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 'Dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü ve arkadaşına 16 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 00:51:16. #1.15#
title