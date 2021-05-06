Son dakika! Dur ihtarına uymadı, polise çarptı...O anlar kamerada

Son dakika haber... Dur ihtarına uymadı, polise çarptı.

Dur ihtarına uymadı, polise çarptı...O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü bir polis memuruna ezdikten sonra, Motoru bırakıp kaçmaya çalıştı kovalamaca sonucu yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri kimliği belirsiz bir şahıs idaresindeki plakasız bir motosikletli durdurmak istedi.Uyarıları dikkate almayıp yoluna devam etmeye sürücü kendisini durdurmaya çalışan bir polis memuruna çarpıp yaya kaçmaya çalıştı. Kaçmaya çalışan şahıs kovalamaca sonucu gözaltına alındı.

Sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polisin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİCAN GÜMÜŞ