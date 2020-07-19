Son dakika! Dünyanın en ilginç hayvanlarından "Kanguru Faresi" Ankara'da görüldü
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Son dakika! Dünyanın en ilginç hayvanlarından "Kanguru Faresi" Ankara'da görüldü

Gelen son dakika haberine göre Dünyanın en ilginç hayvanlarından "Kanguru Faresi" Ankara'da görüldü Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve kırmızı listede yer alan Kanguru Faresi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol üzerinde görüntülendi.

Son dakika! Dünyanın en ilginç hayvanlarından
19.07.2020 02:58 | Son Güncelleme: 19.07.2020 03:58

Dünyanın en ilginç hayvanlarından "Kanguru Faresi" Ankara'da görüldü

ANKARA - Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve kırmızı listede yer alan Kanguru Faresi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol üzerinde görüntülendi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde bir grup genç, yol üzerinde ilginç bir hayvana rastladı. Hayvanı görüntüleyen gençler, daha sonra zarar görmemesi için yol kenarına doğru yönlendirdi. Bir süre sonra gördükleri hayvanı araştıran gençler, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve kırmızı listede yer alan Kanguru Faresi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

Doğal yaşam alanının çöller

Doğal yaşam alanının çöller olduğu anlaşılan ve hiç su içmeden yaşayabilen kanguru faresinin Ankara'da ne aradığı ise merak konusu oldu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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