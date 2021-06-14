Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti

Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Hindistan'da 38 eşi ve 94 çocuğu ile dünyanın en geniş ailesine sahip olarak bilinen Ziona Chana, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hindistan'da 38 eşi ve 94 çocuğu ile dünyanın en geniş ailesine sahip olarak bilinen Ziona Chana, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Mizoram eyaletinde dünyanın en geniş ailesine sahip olduğu tahmin edilen Ziona Chana 76 yaşında hayatını kaybetti. Mizoram eyalet Başbakanı Zoramthanga sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 38 eşi ve 94 çocuğu olan Chana'nın ailesine baş sağlığı diledi. Diyabet ve hipertansiyon rahatsızlığı bulunan Chana'nın dün gece sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye kaldırıldığı ve hayatını kaybettiği öğrenildi.

Chana'nın dünyanın en geniş ailesine sahip olduğuna ilişkin kesin bir veri bulunmamakla birlikte, aile üyelerinin toplam sayısı da net olarak bilinmiyor. Yerel kaynaklara göre 33 torunu olan Chana ailesinin 181 kişiden oluştuğu tahmin ediliyor.

Chana ailesinin yaşam tarzı ve rekor aile üyesi sayısı bölgeye turist çekiyor. Aile, Baktawng Tlangnuam köyündeki 100 odası bulunan 4 katlı bir evde yaşıyor. Yerel basına göre, eşleri Chana'nın yatak odasının yanındaki bir yatakhanede kalıyor. 1945 yılında doğan Ziona Chana, kendisinden 3 yaş büyük olan ilk eşiyle 17 yaşındayken evlendi.

-İHA-

Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti
Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti
Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti
Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti
Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti
Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Meral Akşener Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Emmanuel Macron
Magazin Ezgi Mola Hande Erçel Sarp Akkaya Erkan Petekkaya
Spor Diego Merih Demiral Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dünyanın en geniş ailesine sahip Ziona Chana hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.06.2021 11:51:30. #1.13#

title