Son dakika! Dünyada ünlü sahil ve koylarda helikopterli koronavirüs denetimi
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Son dakika! Dünyada ünlü sahil ve koylarda helikopterli koronavirüs denetimi

Son dakika haberi: Dünyada ünlü sahil ve koylarda helikopterli koronavirüs denetimiTurizm kenti Antalya'da helikopterle koronavirüs tedbirlerinin denetimi yapıldı.

28.08.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:14

Dünyada ünlü sahil ve koylarda helikopterli koronavirüs denetimi

Turizm kenti Antalya'da helikopterle koronavirüs tedbirlerinin denetimi yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan denetimde sahillerde tatilcilerin maske ve fiziki mesafe kuralına uyup uymadıkları denetlenirken kurallara uymayanlar karada görev yapan ekiplere bildirilerek uyarıldı.

Turizm kenti Antalya'da havadan trafik ve asayiş denetimi yapıldı. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait Skorsky tipi helikopter Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'ndan havalanarak Kumluca, Kemer ve Manavgat ilçelerinde hem sahili hem de kent içi trafik yoğunluğunu havadan denetledi. Karada görev yapan 200'ün üzerinde jandarma ekibine havadan gerçekleştirilen denetimde kurallara uymayanlar tespit edilerek tek tek bildirildi.

SAHİLLERDE KORONAVİRÜS DENETİMİ

Kemer yolu üzerinde kurulan jandarma denetim noktasında sürücüler ve yolcuların maske takıp takmadıkları kontrol edilirken, durdurulan araçlardaki vatandaşların ateş ölçerle ateşleri de ölçüldü. Havadan denetim sırasında kurallara uymayan, şerit ihlali yapan, sağ ve sol şeritlerde uzun süre bekleme yapan araçlar da denetim noktalarında görev yapan jandarma trafik ekiplerine bildirildi. Ayrıca dünyaca ünlü Konyaaltı sahili başta olmak üzere, Çıralı, Olimpos, Ayışığı, Phaselis gibi tatilcilerin büyük ilgi gösterdiği koylar ve halk plajları da havadan denetlendi. Helikopterin alçak uçuş yaparak denetlediği sahiller ve koylarda tatilcilerin maske ve fiziki mesafe kuralına uyup uymadıkları tespit edildi. Sahilde güneşlenirken fiziki mesafeyi aşan ve maske takmayan tatilciler yine sahillere çok yakın noktalardaki jandarma ekiplerine bildirildi. Maske ve fiziki mesafeye kuralına uymayıp uyarıları da dikkate almayan tatilciler hakkında cezai işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan denetim sırasında sahilde güneşlenen ve denize giren bazı tatilcilerin helikoptere el salladıkları dikkati çekti.

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Son dakika! Dünyada ünlü sahil ve koylarda helikopterli koronavirüs denetimi

Kaynak: DHA

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