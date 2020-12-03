Son dakika dünya: Ukrayna'da son 24 saatte 14 bin 496 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberine göre Ukrayna'da son 24 saatte 14 bin 496 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Ukrayna'da son 24 saatte 14 bin 496 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 772 bin 760'a ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 14 bin 496 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 772 bin 760'a yükseldi. Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 243 artarak toplamda 12 bin 960'a çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı