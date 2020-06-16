Son dakika... Dünya Ticaret Örgütü paneli: Korsan maç yayınlarının arkasında Suudi Arabistan var
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Son dakika... Dünya Ticaret Örgütü paneli: Korsan maç yayınlarının arkasında Suudi Arabistan var

Son dakika haberlerine göre Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu, bu ülkenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Son dakika... Dünya Ticaret Örgütü paneli: Korsan maç yayınlarının arkasında Suudi Arabistan var
16.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 16.06.2020 20:31

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), korsan maç yayını yapan beoutQ platformunun arkasında Suudi Arabistan'ın olduğunu, bu ülkenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

DTÖ'nün Anlaşmazlıkların Halli Anlaşması çerçevesinde Katar'ın talebi üzerine kurulan panelin hazırladığı raporda, Katar'ın korsan maç yayınlarına ilişkin başvurusu haklı bulundu.

130 sayfalık raporda, Suudi Arabistan'ın ise özellikle korsan yayınlara müsaade ettiği ve buna olanak tanıdığına dair iddialar kanıtlandı.

DTÖ kaynaklarına göre Suudi Arabistan, Katar'la yaşadığı siyasi sorun nedeniyle güvenlik endişelerini gerekçe göstererek, panelin davayı görme yetkisi olmadığını iddia etti.

Panel ise Suudi Arabistan'ın "güvenlik istisnasına" başvurmasını anlamakla birlikte, Katar'ın iddialarını ele almaya yetkisi olduğunu bildirdi.

Panel, ardından Katar'ın "beoutQ platformunun korsan yayın yaptığı ve Suudi Arabistan'da hukuk yoluna başvurulmasının engellendiğini ve böylelikle korsan yayınlara karşı önlem alınmadığı" yönündeki iddialarını inceledi.

Katar'ın bu iddiaları kanıtladığına kanaat getiren DTÖ paneli, bu ülkeyi haklı buldu.

Panelin raporunda, Suudi Arabistan'ın özellikle "Ticaretle İlgili Fikri Mülkiyet Anlaşması'nı" ihlal ettiği vurgulanarak, "Bu olgusal bulgulara dayanarak, DTÖ, açıkça ve bariz bir biçimde Suudi Arabistan'ın uluslararası antlaşma yükümlülüğü de dahil olmak üzere uluslararası hukuku tamamen ihlal ettiğine hükmetti." ifadesine yer verildi.

Böylece panel, beoutQ ile Suudi Arabistan devleti arasında doğrudan bir bağlantı kurmuş oldu.

Katar'ın haklılığı tescillendi

Kararın işlerlik kazanması için DTÖ temyiz organında onaylanması gerekiyor. Fakat, ABD'nin 2017 başından beri görev süresi dolan üyelerin yerine atamaları engellemesinden dolayı 11 Aralık'ta üye sayısı 1'e düşen temyiz organı işlevsiz halde.

Bu nedenle temyiz organı yeniden işlerlik kazanana kadar söz konusu karar fiilen onaylanamayacak. Ancak uzmanlar, kararın Katar'ın haklılığına ilişkin siyasi söylemine destek veriyor olması açısından önemli olduğunu vurguluyor.

Korsan yayın yapan beoutQ için "Arabistan merkezli" iddiası ortaya atılmıştı

beIN Media Group'a ait bir internet sitesinde, merkezi Suudi Arabistan'da bulunan korsan yayın platformu beoutQ'nun faaliyetlerini yine merkezi uydu sağlayıcısı Arabsat aracılığıyla yürüttüğü belirtilmişti.

Sitede, 2017 yılında piyasaya çıkan beoutQ'nun şimdiye kadar milyarlarca dolar değerinde spor ve eğlence içeriğini yasa dışı olarak yayımladığı iddia edilmişti.

Sitede ayrıca Suudi Arabistan'ın beIN Media Group'tan gelen bütün itirazlara karşı mahkeme yolunu kapattığı da vurgulanmıştı.

Katar ablukaya alınmıştı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve bu ülkeye ekonomik abluka uygulamaları, Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin suçlamalarını reddederek, uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini bildirmişti.

Kuveyt, Körfez krizinin tarafları arasında ara buluculuk için çaba sarf etse de henüz ilişkilerde normalleşme konusunda bir sonuç elde edilemedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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