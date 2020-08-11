Son dakika... Dünya Süryaniler Konseyi: Sevr Antlaşması 100 yıl önce öldü
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Son dakika... Dünya Süryaniler Konseyi: Sevr Antlaşması 100 yıl önce öldü

Son dakika haberlerine göre Dünya Süryaniler Konseyi (WCA), Sevr Antlaşması'nı bir "savaş bahanesi" olarak gören YPG/PKK terör örgütünün "bunun ölü bir antlaşma olduğunu kabul etmesi gerektiğini" bildirdi.

Son dakika... Dünya Süryaniler Konseyi: Sevr Antlaşması 100 yıl önce öldü
11.08.2020 23:21 | Son Güncelleme: 11.08.2020 23:24

Dünya Süryaniler Konseyi (WCA), Sevr Antlaşması'nı bir "savaş bahanesi" olarak gören YPG/PKK terör örgütünün "bunun ölü bir antlaşma olduğunu kabul etmesi gerektiğini" bildirdi.

Başkanlığını Johny Messo'nun yaptığı Konseyin yazılı açıklamasında, Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletleri ve Osmanlı hükümeti arasında 10 Ağustos 1920'de imzalanan Sevr Antlaşması'nın, bir savaş narası olarak kullanılmasının sonlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, bu kısa ömürlü antlaşmanın tarihi ve hukuki gerçekleri göz ardı ettiği kaydedildi.

Bundan 100 yıl önce imzalanan antlaşmanın "öldüğünün kabul edilmesi gerektiği" belirtilen açıklamada, "Hukuken, 24 Temmuz 1923'te Lozan Anlaşması'nın imzalanmasıyla Sevr Antlaşması geçerliliğini yitirmiştir." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, "Bugün PKK, Türkiye'nin güneydoğusundan, Suriye'nin kuzeydoğusundan ve Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik terör eylemleri düzenlerken, örgütün Suriye'deki kolu YPG/PYD'de Suriye'de el altından bir Kürt devleti oluşturuyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bazı Batılı ülkelerden ve medyadan destek alan bu yasa dışı silahlı grupların, bir yandan Türkiye ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ederek bölgesel çatışmaları artırdığı, diğer yandan Süryanileri ata yurtlarında taciz ettiği belirtilen çıklamada, "100 yıl önce ölen" Sevr Anlaşması'nın bu eylemlere meşru dayanak olamayacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

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