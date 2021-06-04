Son dakika: Dünya Süryaniler Birliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Süryani aktivisti kaçırmasını kınadı
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Son dakika: Dünya Süryaniler Birliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Süryani aktivisti kaçırmasını kınadı

Son dakika: Dünya Süryaniler Birliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Süryani aktivisti kaçırmasını kınadı
Anadolu Ajansı / Selman Aksünger - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Dünya Süryaniler Birliği, terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerini eleştiren Süryani aktivist Husam Alkass'ın kaçırılmasını kınadı.

Dünya Süryaniler Birliği, terör örgütü YPG/PKK'nın faaliyetlerini eleştiren Süryani aktivist Husam Alkass'ın kaçırılmasını kınadı.

Merkezi Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da bulunan Birlik'ten yapılan basın açıklamasında, gazeteci ve insan hakları aktivisti Husam Alkass'ın kaçırılarak saldırıya uğraması ve işkenceye maruz kalmasının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Dünya Süryaniler Birliği Başkanı Johny Messo'nun Suriye'nin kuzeyini yönetenlerin Batı'da "savaş mağduru" ve "özgürlük savaşçısı" olarak tarif edilmesine yönelik eleştirilerine yer verildi.

Alkass'ın politik sebeplerle kaçırıldığını belirten kız kardeşinin, "Bu olaydan Suriye'nin kuzeyinde fiili kontrolü elinde bulunduranlar sorumludur" ifadeleri aktarıldı.

-YPG/PKK'nın "zorunlu askerlik" uygulamasını eleştirmişti

Husam Alkass Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke iline bağlı Malikiyye (Dirik) ilçesinde, teröristlerin "zorunlu askerlik" adı altında çocukları ve gençleri zorla silahlı kadrosuna katma uygulamasını eleştirmişti.

Alkass 3 Haziran akşamı silahlı ve maskeli 10 kişi tarafından kaçırılmıştı.

Bugün serbest bırakılan Alkass'ın işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selman Aksünger

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Son dakika: Dünya Süryaniler Birliği, terör örgütü YPG/PKK'nın Süryani aktivisti kaçırmasını kınadı - Haberler
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