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Son dakika: Dünya şampiyonu milli atlet Berke Akçam'a "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülü

AA / Muhammed Boztepe - Haberler | Spor
Son dakika: Dünya şampiyonu milli atlet Berke Akçam'a

Son dakika haberleri... Dünya şampiyonu milli sporcu Berke Akçam, Balkan Atletizm Galası'nda "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

Dünya şampiyonu milli sporcu Berke Akçam, Balkan Atletizm Galası'nda "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülüne layık görüldü.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Balkan Atletizm Birliğinin yıllık toplantısının ardından Balkan Atletizm Galası yapıldı.

Galada, Nairobi'de 400 metre engellide dünya 20 yaş altı şampiyonluğunu kazanan Berke Akçam'a 2021 yılının Balkanlar'da "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülü verildi.

Akçam, ödülünü Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı ve Balkan Atletizm Federasyonu Eş Başkanı Fatih Çitimar'ın elinden aldı.

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AA / Muhammed Boztepe - Spor Haberleri

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