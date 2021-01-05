Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 24 bin 246 yeni koronavirüs vakası

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 246 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 284 bin 384'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 24 bin 246 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 284 bin 384'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 518 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 59 bin 506'ya ulaştığını açıkladı. Ülkede, 60 yaş üstü kişilerin de aşılanmaya başladığı ve 1,5 milyonun üzerinde aşının ülkenin çeşitli bölgelerine ulaştırıldığını ifade edildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2 Aralık'ta Kovid-19 karşı toplu aşılamanın başlatılması talimatını vermişti. İlk olarak 18-60 yaş vatandaşların katıldığı aşılama süreci 5 Aralık'ta Moskova'da, diğer bölgelerde ise 15 Aralık'ta başlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı