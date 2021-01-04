Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 23 bin 351 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 23 bin 351 yeni koronavirüs vakası

04.01.2021 11:58 | Son Güncelleme: 04.01.2021 12:02
Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 23 bin 351 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Rusya'da son 24 saatte 23 bin 351 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

 Rusya'da son 24 saatte 23 bin 351 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 260 bin 138'e ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 23 bin 351 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 260 bin 138'e yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 482 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 58 bin 988'e ulaştığını açıkladı.


- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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