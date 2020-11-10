Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 20 bin 977 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 20 bin 977 yeni koronavirüs vakası

10.11.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:42
Son dakika dünya: Rusya'da son 24 saatte 20 bin 977 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi: Rusya'da son 24 saatte 20 bin 977 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 977 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 817 bin 109'a ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 20 bin 977 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 817 bin 109'a yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 368 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 31 bin 161'e ulaştığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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