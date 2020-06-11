Son dakika dünya: Rejim lideri Esad, Hamis'i görevden aldı Son dakika dünya haberi... Suriye'de rejim lideri Esad'ın Başbakan Imad Hamis'i görevden aldığı duyuruldu.

Suriye'de rejim lideri Esad'ın Başbakan Imad Hamis'i görevden aldığı duyuruldu.

Suriye resmi devlet haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Rejim lideri Esad'ın Başbakan Imad Hamis'i görevden almasına yönelik karar çıkardığı bildirildi. Hamis, 2016 yılından bu yana Suriye'de Esad rejimine bağlı Başbakan olarak görev yapıyordu.

Kaynak: DHA