Son dakika dünya: Rejim lideri Esad, Hamis'i görevden aldı
Son dakika dünya haberi... Suriye'de rejim lideri Esad'ın Başbakan Imad Hamis'i görevden aldığı duyuruldu.
11.06.2020 17:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 17:43
Suriye'de rejim lideri Esad'ın Başbakan Imad Hamis'i görevden aldığı duyuruldu.
Suriye resmi devlet haber ajansı SANA'da yer alan habere göre, Rejim lideri Esad'ın Başbakan Imad Hamis'i görevden almasına yönelik karar çıkardığı bildirildi. Hamis, 2016 yılından bu yana Suriye'de Esad rejimine bağlı Başbakan olarak görev yapıyordu.
Kaynak: DHA