Son dakika dünya: Putin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı
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Son dakika dünya: Putin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika dünya: Putin, Covid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Son dakika haberler: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, koronavirüs (Covid-19) aşısının ikinci dozunu yaptırdığını duyurdu.

Video konferans olarak yapılan Rusya Coğrafya Topluluğu'nun toplantısında konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Az önce, ikinci dozu aldım" ifadelerini kullandı. Salgının, özellikle aşılama kampanyası nedeniyle, yakında gerilemesini umduğunu ifade eden Putin, "Umuyorum her şey yoluna girecek. Sadece umut etmiyorum, bundan eminim" dedi.

İLK DOZU 23 MART'TA OLMUŞTU

Putin, Covid-19 aşısının ilk dozunu 23 Mart'ta olmuş, ancak hangi aşıyı yaptırdığına dair ayrıntılar açıklanmamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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