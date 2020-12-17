Son dakika dünya: Pentagon'dan Afganistan'daki barış sürecine ilişkin açıklama
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Son dakika dünya: Pentagon'dan Afganistan'daki barış sürecine ilişkin açıklama

17.12.2020 18:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:31
Son dakika dünya: Pentagon'dan Afganistan'daki barış sürecine ilişkin açıklama

Son dakika haberi... Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Taliban ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ile ayrı ayrı görüşerek müzakere edilmiş bir çözüm için çağrıda bulunduğu ifade edildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamada, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Taliban ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ile ayrı ayrı görüşerek müzakere edilmiş bir çözüm için çağrıda bulunduğu ifade edildi.

 ABD Genelkurmay Başkanı Basın Sözcüsü Sarah Flaherty, Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Taliban ve Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai ile ayrı ayrı görüştüğünü açıkladı. Flaherty, görüşmelere ilişkin yaptığı açıklamada, "Şiddetin derhal sona erdirilmesi, bölgesel istikrara katkıda bulunan ve ABD ulusal çıkarlarını koruyan müzakere edilmiş bir siyasi çözüme doğru ilerlemeyi hızlandırmanın gerekliliğini tartıştı" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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