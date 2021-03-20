Son dakika dünya: Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüse yakalandı
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Son dakika dünya: Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüse yakalandı

20.03.2021 13:45 | Son Güncelleme: 20.03.2021 13:50
Son dakika dünya: Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüse yakalandı

Son dakika habere göre Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Pakistan Başbakanı İmran Han, koronavirüse (Covid-19) yakalandı.

Pakistan Sağlık Bakanı Dr. Faysal Sultan, Başbakan İmran Han'ın koronavirüse yakalandığını açıkladı. Han'ın evinde karantinada olduğu ifade edildi. İmran Han, 18 Mart'ta Sinopharm firmasının koronavirüs aşısını yaptırmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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