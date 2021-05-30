Son dakika dünya: NASA, 20 yıllık çalışma sonucu Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı

Son dakika haber: ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 20 yıllık çalışma sonucunda 370 gözleme dayanan Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı.

ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), 20 yıllık çalışma sonucunda 370 gözleme dayanan Samanyolu'nun merkezinin mozaik görselini yayınladı.

NASA, Güney Afrika'da bulunan Chandra X Işını Gözlemevi ve MeerKAT radyo teleskopu tarafından 20 yıllık bir süreçte yaptığı 370 gözlem sonucunda Samanyolu'nun aşırı ısınmış gaz iplikleri ve manyetik alanlardan oluşan merkezinin görselini yayınladı. NASA'dan yapılan açıklamada, "Bu ipliklerin (aşırı ısınmış gaz iplikleri) ayrıntılı bir incelemesi, bize bölge boyunca gökbilimcilerin tanık olduğu Galaktik uzay hava durumu hakkında daha fazla şey öğretiyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı