Son dakika dünya: Michigan'da düşen F-16'nın pilotu öldü
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Son dakika dünya: Michigan'da düşen F-16'nın pilotu öldü

11.12.2020 10:54 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:58
Son dakika dünya: Michigan'da düşen F-16'nın pilotu öldü

Son dakika haberine göre ABD'nin Michigan eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düşen F-16 savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti.

ABD'nin Michigan eyaletinde eğitim uçuşu sırasında düşen F-16  savaş uçağının pilotu hayatını kaybetti.

Wisconsin Hava Ulusal Muhafızları'nın Madison'daki Truax Field Hava Ulusal Muhafız Üssü'ndeki 115. Avcı Kanadına ait F-16 savaş uçağı Salı günü saat 20.00 sıralarında eğitim uçuşu sırasında Michigan'ın Hiawatha Ulusal Ormanı'na düştü. Uçağın pilotunun öldüğü açıklanırken, kazanın soruşturulduğu belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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