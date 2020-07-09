Son dakika dünya: Meksika'da son 24 saatte 782 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika dünya haberine göre Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 782 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 32 bin 796'ya yükseldi.

Meksika'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 782 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 32 bin 796'ya yükseldi.

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 782 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle gerçekleşen can kaybı 32 bin 796'ya yükselirken; ülkede virüs tespit edilen kişilerin sayısı ise 6 bin 995 artarak 275 bin 3'e çıktı.

Kaynak: DHA