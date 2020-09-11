Son dakika dünya: Meksika'da son 24 saatte 554 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika gelişmesine göre Meksika'da son 24 saatte 554 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
11.09.2020 09:47 | Son Güncelleme: 11.09.2020 09:51
Meksika'da son 24 saatte 554 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 857 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 857 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 652 bin 364 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 554 kişi artarak 69 bin 649'a ulaştı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA