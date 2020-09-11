Son dakika dünya: Meksika'da son 24 saatte 554 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Son dakika gelişmesine göre Meksika'da son 24 saatte 554 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 554 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 857 arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 857 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 652 bin 364 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 554 kişi artarak 69 bin 649'a ulaştı.

Kaynak: DHA