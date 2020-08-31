Son dakika dünya: Meksika'da son 24 saatte 339 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberlerine göre Meksika'da son 24 saatte 339 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
31.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 09:54
Meksika'da son 24 saatte 339 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 129 arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 129 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 595 bin 841 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 339 kişi artarak 64 bin 158'e ulaştı.
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Kaynak: DHA