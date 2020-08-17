Son dakika dünya: Meksika'da son 24 saatte 214 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti Bir son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 214 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

Meksika'da son 24 saatte 214 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 448 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 448 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 522 bin 162 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 214 kişi artarak 56 bin 757'ye ulaştı.

Kaynak: DHA