Son dakika dünya: Meksika'da son 24 saatte 214 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Bir son dakika haberine göre Meksika'da son 24 saatte 214 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.
17.08.2020 09:16 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:14
Meksika'da son 24 saatte 214 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 4 bin 448 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 448 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 522 bin 162 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 214 kişi artarak 56 bin 757'ye ulaştı.
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Kaynak: DHA