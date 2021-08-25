Son Dakika... Dünya koronavirüs tablosu! 25 Ağustos Çarşamba dünyada korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 25 Ağustos 2021 Çarşamba günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 25 Ağustos Çarşamba koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
25 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı)214.307.305 kişiye yükselmiştir. Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
25 AĞUSTOS DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU
25 Ağustos 2021 Çarşamba günü dünya korona tablosu şu şekildedir
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25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?
25 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.470.292 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +6.277.
25 AĞUSTOS ÇARŞAMBA DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.470.292 olmuştur.
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Bir önceki güne göre son 24 saatte +345.671 yeni vaka tespit edilmiştir.
DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı : 191.797.506
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 18.039.507
Durumu kritik hasta sayısı : 112.865