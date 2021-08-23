Son Dakika... Dünya koronavirüs tablosu! 23 Ağustos Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 23 Ağustos Pazartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...
23 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 212.850.726 kişiye yükselmiştir. Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
23 AĞUSTOS PAZARTESİ DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU
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23 AĞUSTOS PAZARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?
23 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.448.676 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.692.
23 AĞUSTOS PAZARTESİDÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ? Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.448.676 olmuştur. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
23 AĞUSTOS PAZARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI KAÇ?
Bir önceki güne göre son 24 saatte +289.422 yeni vaka tespit edilmiştir.
DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı : 190.487.004
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 17.915.046
Durumu kritik hasta sayısı : 112.005