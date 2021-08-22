Son Dakika! Dünya koronavirüs tablosu! 22 Ağustos Pazar dünyada korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?
Son Dakika: Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 22 Ağustos 2021 Pazar günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?
Son Dakika: Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 22 Ağustos Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir? İşte detaylar haberimizde...
22 AĞUSTOS DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?
22 Ağustos 2021 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) … kişiye yükselmiştir. Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.
22 AĞUSTOS DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU
22 Ağustos 2021 Cuma günü dünya korona tablosu şu şekildedir
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22 AĞUSTOS PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?
22 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan … kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise …
22 AĞUSTOS PAZAR DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?
Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı … olmuştur.
22 AĞUSTOS PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI KAÇ?
Bir önceki güne göre son 24 saatte … yeni vaka tespit edilmiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?
Dünya genelinde;
Toplam iyileşen kişi sayısı : … Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : …
Durumu kritik hasta sayısı : …
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