Son Dakika! Dünya koronavirüs tablosu! 22 Ağustos Pazar dünyada korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Son Dakika: Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 22 Ağustos 2021 Pazar günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?