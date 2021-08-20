Son Dakika... Dünya koronavirüs tablosu! 20 Ağustos Cuma dünyada korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 20 Ağustos 2021 Cuma günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 20 Ağustos Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

20 AĞUSTOS DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

19 Ağustos 2021 Perşembe günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 210.473.612 kişiye yükselmiştir. Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

20 AĞUSTOS DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

20 Ağustos 2021 Cuma günü dünya korona tablosu şu şekildedir

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20 AĞUSTOS CUMA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

20 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.422.352 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +5.931.

20 AĞUSTOS CUMA DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.422.352 olmuştur.

20 AĞUSTOS CUMA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI KAÇ?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +328.903 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 189.030.573

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 17.681.099

Durumu kritik hasta sayısı : 108.841