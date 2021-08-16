Son Dakika... Dünya koronavirüs tablosu! 16 Ağustos Pazartesi dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 16 Ağustos 2021 Pazartesi günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 16 Ağustos Pazartesi koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

16 AĞUSTOS 2021 PAZARTESİ DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

16 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 208.191.205 (iki yüz sekiz milyon yüz doksan bir bin iki yüz beş) kişiye yükselmiştir. Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

16 AĞUSTOS PAZARTESİ DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU



16 Ağustos 2021 Dünya Covid-19 Tablosu

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16 AĞUSTOS PAZARTESİ DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

16 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.378.718 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +4.390.

16 AĞUSTOS PAZARTESİ DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.378.718olmuştur.

16 AĞUSTOS PAZARTESİ DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI KAÇ?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +241.954 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 186. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.648.955

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 17.163.532

Durumu kritik hasta sayısı : 106.799