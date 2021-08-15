Son Dakika... Dünya koronavirüs tablosu! 15 Ağustos Pazar dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 15 Ağustos 2021 Pazar günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 15 Ağustos Pazar koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

15 AĞUSTOS 2021 PAZAR DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

15 Ağustos 2021 Pazar günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 207.733.132 (iki yüz yedi milyon yedi yüz otuz üç binyüz otuz iki) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

13 AĞUSTOS CUMA DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

15 Ağustos 2021 Dünya Covid 19 Tablosu

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15 AĞUSTOS PAZAR DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

15 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.371.692 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +5.519.

15 AĞUSTOS PAZAR DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.371.692 olmuştur.

15 AĞUSTOS PAZAR DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI KAÇ?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +254.565 yeni vaka tespit edilmiştir

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 186.219.311

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 17.142.129

Durumu kritik hasta sayısı : 106.737