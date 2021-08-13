Son Dakika... Dünya koronavirüs tablosu! 13 Ağustos Cuma dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 13 Ağustos 2021 Cuma günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 13 Ağustos Cuma koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

13 AĞUSTOS 2021 CUMA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

13 Ağustos 2021 Cuma günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs toplam vaka sayısı (hasta sayısı) 206.513.289 (iki yüz altı milyon beş yüz on üç bin iki yüz seksen dokuz) kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

13 AĞUSTOS CUMA DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

13 Ağustos 2021 Dünya Covid 19 Tablosu

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13 AĞUSTOS CUMA DÜNYA GENELİNDE VEFAT SAYISI KAÇTIR?

13 Ağustos günü dünya genelinde Covid-19 'dan 4.352.955 kişi vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +5.777.

13 AĞUSTOS CUMA DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

Koronavirüs dolayısıyla dünya genelinde toplam ölüm sayısı 4.352.955 olmuştur.

13 AĞUSTOS CUMA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +329.954 yeni vaka tespit edilmiştir

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 185.322.593

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı : 16.837.741

Durumu kritik hasta sayısı : 103.167