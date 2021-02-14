Son dakika dünya: KKTC'de teröre lanet yağdı
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Son dakika dünya: KKTC'de teröre lanet yağdı

14.02.2021 17:03 | Son Güncelleme: 14.02.2021 17:07
Son dakika dünya: KKTC'de teröre lanet yağdı

Son dakika haberleri... Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin KKTC'den sert tepki geldi.

Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edilmesine ilişkin KKTC'den sert tepki geldi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Bu vahşeti gerçekleştiren hain terör örgütü ve destekçilerini şahsım ve ülkem adına kınıyorum" dedi

"HAİN TERO¨R O¨RGU¨TU¨ İLE DESTEKC¸İLERİNİ LANETLİYORUM"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptığı yazılı açıklamada "bu vahs¸eti ve bunu gerc¸ekles¸tiren hain tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile destekc¸ilerini lanetlerken, s¸ahsım ve Kıbrıs Tu¨rk halkı adına 13 kardes¸imize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Tu¨rk milletine bas¸sagˆlıgˆı dilerim" dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Kahraman Tu¨rk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından 10 S¸ubat tarihinde Kuzey Irak'taki Gara bo¨lgesinde yuvalanan tero¨r o¨rgu¨tu¨ PKK unsurlarına kars¸ı du¨zenlenen Penc¸e Kartal--2 Harekatı bas¸arıyla tamamlanırken, so¨z konusu bo¨lge kontrol altına alınmıs¸tır.  Bo¨lgede yapılan aramalarda ise bir magˆarada,  hain tero¨r o¨rgu¨tu¨ tarafından daha o¨nce kac¸ırılan 13 sivil kardes¸imizin cesetlerine ulas¸ılmıs¸tır.  Bu vahs¸eti ve bunu gerc¸ekles¸tiren hain tero¨r o¨rgu¨tu¨ ile destekc¸ilerini lanetlerken, s¸ahsım ve Kıbrıs Tu¨rk halkı adına 13 kardes¸imize Tanrı'dan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Tu¨rk milletine bas¸sagˆlıgˆı dilerim."SANER: TERÖR ÖRGÜT KALLEŞLİĞİNİ GÖSTERMİŞTİRKKTC Başbakanı Ersan Saner de, "Terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Anavatan Türkiye'ye başsağlığı dileriz" ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Saner ise "Anavatan Türkiye'nin Kuzey Irak'ta teröristlere karşı gerçekleştirdiği Kartal-Pençe- 2 Harekatı'nın başarı ile sonuçlanması bizleri memnun etmiştir. Ne var ki terör örgütü yine kalleşliğini göstermiş ve 13 sivil kardeşimizi topluca şehit etmiştir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Anavatan Türkiye'ye başsağlığı dileriz. Terörizm tüm insanlığın baş belasıdır ve tüm ülkeler terörizmi bir an önce ortadan kaldırmak için koşulsuz işbirliği yapmalıdır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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