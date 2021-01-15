Son dakika dünya: KKTC'de ilk koronavirüs aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı
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Son dakika dünya: KKTC'de ilk koronavirüs aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı

15.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 15.01.2021 12:37
Son dakika dünya: KKTC'de ilk koronavirüs aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı

Son dakika dünya haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Türkiye'den gönderilen Sinovac aşının ilk dozunu vuruldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Türkiye'den gönderilen Sinovac aşının ilk dozunu vuruldu.

Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli Türkiye'den gönderilen Sinovac aşısının ilk dozunu vuruldu. Aşı uygulamasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Kasım'da törenle açtığı Acil Durum Hastanesi'nde gerçekleştirildi.

"NORMAL HAYATA DÖNMEMİZ İÇİN BÜYÜK FIRSAT"

Aşının ardından konuyla ilgili Acil Durum Hastanesi'nde açıklama yapan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Normal hayata dönmemiz için büyük bir fırsat yakalamış durumdayız. Dünya, aşı bulmakta zorlanıyor. Herkes halkını aşılamak için büyük bir rekabet yaşamaktadır" dedi. Ülkede aşılama uygulamasının bugünden itibaren başlayacağı ifade edildi. Aşıların öncelikli olarak 5 bin sağlık çalışanına daha sonra da 65 yaş üstü kişilere yapılacağı ifade edildi. Türkiye dün koronavirüsle mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı göndermişti.

KKTC'DE SON DURUM

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) koronavirüs salgınında son 24 saatte 19 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı bin 829'a yükseldi. KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 2 bin 40 test yapıldığı, 19 yeni vaka tespit edildiği bildirildi. Vakalardan 1'nin ülke dışından geldiği, 5'inin karantinada bulunan temaslı vaka olduğu, 13'ünün ise yerel vaka olduğu belirtildi.

(VİDEO- EK FOTO GELECEK)


Son dakika dünya: KKTC'de ilk koronavirüs aşısı Cumhurbaşkanı Tatar'a yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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