Son dakika dünya: KKTC'de Cumhurbaşkanı Tatar ve Başbakan Saner, ikinci doz aşılarını oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Hamza Ersan Saner'e ikinci doz Covid-19 aşıları uygulandı.

Aşılar, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda, Başbakan Hamza Ersan Saner'e ise Lefkoşa Burhan Nalbant Devlet Hastanesinde yapıldı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aşı sonrası yaptığı açıklamada "Dünyada ve ülkemizde yaşanmakta olan Covid- 19 pandemisi ile mücadelede önemli olan aşı programı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti'nden dün gelen 40 bin doz aşı ile birlikte bugüne kadar gelen toplam Sinovac aşısı 80 bin sayısına ulaşmıştır" dedi. Ocak ayında yükselen vaka sayılarının aşılamayla birlikte düşüşe geçtiğini belirten Tatar, günlük yapılan test oranlarının da arttığına dikkat çekti.

"SÜREÇ HENÜZ BİTMEMİŞTİR"Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasına şöyle devam etti: "Covid-19 pandemisine karşı mücadelede, bundan sonraki süreçte mutasyonlu varyantın da ülkemizde olduğu göz önüne alınarak, belirtmek isteriz ki bu süreç henüz bitmemiştir. Halkımıza düşen en önemli görev alınan tedbirlere uymaktır. Bu doğrultuda kalabalık ortamlarda uzun süreli kalmamaya, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya dikkat etmeliyiz."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte ilk doz koronavirüs aşısını 15 Ocak'ta olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı