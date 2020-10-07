İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 162 yeni koronavirüs vakası
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İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 162 yeni koronavirüs vakası

07.10.2020 18:25 | Son Güncelleme: 07.10.2020 18:29
İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 162 yeni koronavirüs vakası

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 162 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 162 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 544 bin 275'e yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 14 bin 162 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 70 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 544 bin 275'e, toplam can kaybı ise 42 bin 515'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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