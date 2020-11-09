Son dakika dünya: İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika dünya: İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni koronavirüs vakası

09.11.2020 19:14 | Son Güncelleme: 09.11.2020 19:18
Son dakika dünya: İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 960 bin 373'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 356 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 960 bin 373'e, toplam can kaybı ise 41 bin 750'ye ulaştı. Ülkede 345 bin 289 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika haberleri: Avusturya'da koronavirüs rekoru: 24 saatte 8 bin 241 vaka
Son dakika dünya: Avrupa'da İsveç de yeni koronavirüs tedbirleri alan ülkeler arasına katıldı
Son dakika dünya: Avrupa'da İsveç de yeni koronavirüs tedbirleri alan ülkeler arasına katıldı
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Koronavirüs: Australya'da yaklaşık 5 ay sonra ilk kez 24 saat boyunca yeni vaka bildirilmedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Emrah Cem Yılmaz Demet Evgar İkbal Gürpınar
Spor Babel Tamer Tuna Caner Erkin Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla İstifa Instagram Galatasaray Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika dünya: İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.11.2020 19:20:33. #1.14#
title