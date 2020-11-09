Son dakika dünya: İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 960 bin 373'e yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 25 bin 271 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 356 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 960 bin 373'e, toplam can kaybı ise 41 bin 750'ye ulaştı. Ülkede 345 bin 289 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı