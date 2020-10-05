Son dakika dünya: İspanya'da son 24 saatte 2 bin 89 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberleri... İspanya'da son 24 saatte 2 bin 89 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 2 bin 89 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 852 bin 838'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 2 bin 89 kişide daha virüs tespit edildiği, 46 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 852 bin 838'e, toplam can kaybı ise 32 bin 225'e ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı