Son dakika dünya: İspanya'da son 24 saatte 13 bin 873 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika dünya: İspanya'da son 24 saatte 13 bin 873 yeni koronavirüs vakası

20.10.2020 20:27 | Son Güncelleme: 20.10.2020 20:31
Son dakika dünya: İspanya'da son 24 saatte 13 bin 873 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberler... İspanya'da son 24 saatte 13 bin 873 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 13 bin 873 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 29 bin 668'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 873 kişide daha virüs tespit edildiği, 218 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 1 milyon 29 bin 668'e, toplam can kaybı ise 33 bin 210'a ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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