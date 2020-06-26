Son dakika dünya: İskoçya'da saldırı: 3 ölü
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Son dakika dünya: İskoçya'da saldırı: 3 ölü

Gelen son dakika haberine göre İskoçya'da Glasgow şehrinde West George Sokağı'nda saldırı meydana geldi.

Son dakika dünya: İskoçya'da saldırı: 3 ölü
26.06.2020 16:50 | Son Güncelleme: 26.06.2020 17:35

İskoçya'da Glasgow şehrinde West George Sokağı'nda saldırı meydana geldi.

İskoçya Polis Teşkilatı Glasgow şehrinde bir bıçaklı saldırı gerçekleştiğini duyurdu.West George adlı sokakta gerçekleştiği açıklanan saldırıda şu ana kadar 3 kişinin öldüğü açıklandı. Bıçaklı saldırıyı geçekleştiren kişi polis tarafından vurularak öldürüldü. Gerçekleşen olaydan sonra polisin bölgeye geldiği ve sokağın yaya ve araç trafiğine kapatıldığı bildirildi. Olayın görgü tanıkları yerde kanlar içinde yatan insanlar ve ellerinde silahlarla polisler gördüğünü söyledi.  Saldırıda yaralanan polisin hastanede tedavi altına alındığını duyurdu.


Kaynak: DHA

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