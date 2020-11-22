Son dakika dünya: İran'da son 24 saatte 13 bin 53 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi... İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 475 kişi daha hayatını kaybetti.

İran'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 475 kişi daha hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 44 bin 802'ye yükseldi.

Ülkede 475 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirmesi sonucu toplam can kaybı 44 bin 802'ye çıktı. Ülkede 13 bin 53 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 854 bin 361'e ulaştığı açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı