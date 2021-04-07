Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak
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Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak

Son dakika haberler... İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Moderna koronavirüs (Covid-19) aşısının dağıtımına Galler'de başlanacağını duyurdu.

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İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, Moderna koronavirüs (Covid-19) aşısının dağıtımına Galler'de başlanacağını duyurdu.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moderna koronavirüs aşısının dağıtımına Galler'de başlanacağını bildirdi. Hancock açıklamasında, "Moderna aşısının, Birleşik Krallık'ta piyasaya sürülmesine bugün Batı Galler'de başlayacağımız için çok mutluyuz. Birleşik Krallık hükümeti, tüm ülke adına dozları güvence altına aldı" ifadelerini kullandı.

HANCOCK: HER 5 YETİŞKİNDEN 3'Ü AŞILANDI

Ayrıca Hancock, her 5 yetişkinden 3'ünün aşılandığını ve bunun 'hayat kurtardığını' belirtti. Hancock, "Şu anda her 5 yetişkinden 3'ü aşı oldu ve bu hayat kurtarıyor. Sıranız geldiğinde aşı olun" dedi.

JOHNSON: 17 MİLYON DOZ SİPARİŞ ETTİK

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Moderna aşısının dağıtımına, Galler'deki Carmarthen kasabası ile bugün başlanacağını bildirdi. Johnson, "Önümüzdeki haftalarda Birleşik Krallık genelinde dağıtılacak 17 milyon doz sipariş ettik. Lütfen sıranız geldiğinde aşı olun" ifadelerini kullandı.


Son dakika dünya: İngiltere Sağlık Bakanı: Moderna aşısının dağıtımına Galler'de başlanacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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