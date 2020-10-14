Son dakika haberi! İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haberi! İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 yeni koronavirüs vakası

14.10.2020 18:50 | Son Güncelleme: 14.10.2020 18:53
Son dakika haberi! İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 yeni koronavirüs vakası

Edinilen son dakika haberine göre İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 372 bin 799'a yükseldi.

İtalya'da son 24 saatte 7 bin 332 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 43 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 372 bin 799'a, toplam can kaybı ise 36 bin 289'a ulaştı. Ülkede 244 bin 65 kişinin ise virüsü yenerek iyileştiği bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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