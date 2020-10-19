Son dakika dünya: İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 804 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi... İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 804 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 804 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 741 bin 212'ye yükseldi.

İngiltere'de son 24 saatte 18 bin 804 yeni koronavirüs vakasının tespit edildiği ve 80 kişinin daha virüsten yaşamını yitirdiği açıklandı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 741 bin 212'ye, toplam can kaybı ise 43 bin 726'ya ulaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı