Son dakika dünya: İngiltere'de 70 yıllık evli çift, aynı hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi
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Son dakika dünya: İngiltere'de 70 yıllık evli çift, aynı hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi

09.02.2021 20:00 | Son Güncelleme: 09.02.2021 20:04
Son dakika dünya: İngiltere'de 70 yıllık evli çift, aynı hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi

Gelen son dakika haberine göre İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki bir kasabada yaşayan 70 yıllık evli olan Derek Firth (91) ve Margaret Firth (91), koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra kaldıkları hastanede 3 gün arayla hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki bir kasabada yaşayan 70 yıllık evli olan Derek Firth (91) ve Margaret Firth (91), koronavirüse (Covid-19) yakalandıktan sonra kaldıkları hastanede 3 gün arayla hayatını kaybetti. Çiftten geriye hastane odasında el ele tutuştukları son fotoğraf kaldı.

İngiltere'nin Manchester kenti yakınlarındaki Partington kasabasında yaşayan ve 70 yıllık evli olan Derek ve Margaret çifti, kaldıkları Trafford Hastanesi'nde 3 gün arayla hayatını kaybetti. Derek Firth, 31 Ocak'ta hayatını kaybederken, Margaret Firth ise 3 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Çiftin son fotoğrafı ise hastane odasında son kez el ele tutuştukları an oldu.

14 YAŞINDAN BERİ BİRLİKTELERDİ

İngiliz medyasına konuşan Derek ve Margaret çiftinin kızı Barbara Smith, annesi ve babasının hastanede ayrı bölümlerde kaldığını, buluşma anlarının hüzünlü olduğunu ifade etti. Çiftin 14 yaşından beri birlikte olduğunu ifade eden Smith, "İkisinin de sağlık sorunları vardı. Koronavirüse ilk annem yakalandı. Hastanede onu ziyaret etmeye gittiğimizde babamın da koronavirüse yakalandığını düşünüyoruz. Ama gelmemeyi asla kabul etmezdi. Hayatlarının sonlarına kadar birbirlerini sevdiler" dedi.


Son dakika dünya: İngiltere'de 70 yıllık evli çift, aynı hastanede koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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