Son dakika dünya: Hamas liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
31.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:31
Edinilen son dakika gelişmesine göre Filistin İslami Direniş Hareketi "Hamas" siyasi büro Başkanı Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.
Filistin İslami Direniş Hareketi "Hamas" siyasi büro Başkanı Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.
- Filistin
Filistin İslami Direniş Hareketi "Hamas" siyasi büro Başkanı İsmail Heniyye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Heniyye, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerle ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diledi.
- Filistin
Kaynak: Demirören Haber Ajansı