Son dakika dünya: Hamas liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Filistin İslami Direniş Hareketi "Hamas" siyasi büro Başkanı Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.