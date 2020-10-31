Son dakika dünya: Hamas liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika dünya: Hamas liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

31.10.2020 11:28 | Son Güncelleme: 31.10.2020 11:31
Son dakika dünya: Hamas liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Filistin İslami Direniş Hareketi "Hamas" siyasi büro Başkanı Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.

Filistin İslami Direniş Hareketi "Hamas" siyasi büro Başkanı Heniyye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İzmir'de meydana gelen depremle ilgili "taziye" ve "geçmiş olsun" mesajını iletti.

Filistin İslami Direniş Hareketi "Hamas" siyasi büro Başkanı İsmail Heniyye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştü. Heniyye, İzmir'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerle ilgi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına başsağlığı diledi.


- Filistin

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Times gazetesi, Hamas'ın İstanbul'da 2 yıl önce 'gizli siber saldırı üssü' kurduğunu iddia etti
Times gazetesi, Hamas'ın İstanbul'da 2 yıl önce 'gizli siber saldırı üssü' kurduğunu iddia etti
Son dakika dünya: Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı
Son dakika dünya: Almanya Sağlık Bakanı Spahn, koronavirüse yakalandı
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez
Fransa'nın beklediği destek Yunanistan'dan geldi: Erdoğan'ın Macron'a yönelik sözleri kabul edilemez

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mevlana Fuat Oktay Osman Durmuş Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Türkan Şoray Mustafa Sandal
Spor Falcao Tamer Tuna Metin Oktay Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika dünya: Hamas liderinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 11:33:41. #1.15#
title