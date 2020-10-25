Son dakika... Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu aştı
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Son dakika... Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu aştı

25.10.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.10.2020 12:58
Son dakika... Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 43 milyonu aştı

Son dakika habere göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 43 milyonu geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 43 milyonu geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, virüse yakalananların sayısı 43 milyon 2 bin 322'ye ulaştı.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de, 8 milyon 827 bin 932 kişi Kovid-19'a yakalandı.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ilk 10 ülke sırasıyla Hindistan (7 milyon 866 bin 740), Brezilya (5 milyon 381 bin 224), Rusya (1 milyon 513 bin 877), İspanya (1 milyon 110 bin 372), Fransa (1 milyon 86 bin 497), Arjantin (1 milyon 81 bin 336), Kolombiya (1 milyon 7 bin 711), Meksika (886 bin 800), Peru (886 bin 214) ve İngiltere (854 bin 10) oldu.

Türkiye'de de vaka sayısı 359 bin 784'e ulaştı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 155 bin 524 kişi hayatını kaybetti.

Kovid-19'a yakalanan 31 milyon 707 bin 974 kişi iyileşti, tedavisi süren 10 milyon 138 bin 824 aktif vaka bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen

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