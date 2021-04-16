Son dakika... Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 140 milyonu geçti
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Son dakika... Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 140 milyonu geçti

Son dakika... Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 140 milyonu geçti
Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 140 milyonu aştı.

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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 140 milyonu aştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya çapındaki Kovid-19 salgınında tespit edilen vaka sayısı 140 milyon 60 bin 266'ya yükseldi.

ABD, 32 milyon 228 bin 968 ile en fazla vakanın olduğu ülke konumunda bulunuyor.

Vaka sayısında bu ülkeyi 14 milyon 465 bin 797 ile Hindistan, 13 milyon 758 bin 93 ile Brezilya, 5 milyon 187 bin 879 ile Fransa, 4 milyon 684 bin 148 ile Rusya, 4 milyon 380 bin 976 ile İngiltere, 4 milyon 86 bin 957 ile Türkiye, 3 milyon 826 bin 156 ile İtalya, 3 milyon 396 bin 685 ile İspanya, 3 milyon 109 bin 266 ile Almanya, 2 milyon 660 bin 88 ile Polonya, 2 milyon 629 bin 156 ile Arjantin, 2 milyon 602 bin 719 ile Kolombiya, 2 milyon 295 bin 435 ile Meksika, 2 milyon 194 bin 133 ile İran, 1 milyon 921 bin 244 ile Ukrayna, 1 milyon 681 bin 63 ile Peru, 1 milyon 597 bin 103 ile Çekya, 1 milyon 594 bin 722 ile Endonezya, 1 milyon 562 bin 931 ile Güney Afrika, 1 milyon 387 bin 43 ile Hollanda ve 1 milyon 109 bin 311 ile Şili izliyor.

Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde 3 milyon 4 bin 102 kişi yaşamını yitirdi, 118 milyon 997 bin 579 kişi virüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Halen 18 milyon 78 bin 585 Kovid-19 hastası tedavi altında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şeyma Uzundere

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