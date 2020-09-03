Son dakika! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 867 bin 370'e yükseldi
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Son dakika! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 867 bin 370'e yükseldi

Gelen son dakika haberlerine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 183 bin 991'e yükseldi.

Son dakika! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 867 bin 370'e yükseldi
03.09.2020 09:35 | Son Güncelleme: 03.09.2020 09:39

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 861 bin 286'ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 26 milyon 183 bin 991'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 18 milyon 447 bin 927'ye ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 6 milyon 290 bin 737 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 189 bin 964'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYORGüney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 4 milyon bin 422 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 123 bin 899'a ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 5'inci sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 663 bin 437'ye yükselirken, virüs kaynaklı can kaybı 29 bin 259 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı 11 bin 344 yükselirken, vaka sayısı 414 bin 739'a ulaştı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 21 BİN 797'YE ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 21 bin 797'ye ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 378 bin 752'ye çıktığı açıklandı.


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Kaynak: DHA

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