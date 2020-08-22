Son dakika! Dünya genelinde koronavirüs bilançosu: Can kaybı 803 bin 223'e yükseldi Bir son dakika haberine göre Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 803 bin 223'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 121 bin 375'e yükseldi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 803 bin 223'e, virüs tespit edilen kişi sayısı 23 milyon 121 bin 375'e yükseldi. Dünya genelinde hastalığı yenerek iyileşenlerin sayısı ise 15 milyon 715 bin 761'e ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140'tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip ülke olan ABD'de son paylaşılan verilere göre, toplamda 5 milyon 796 bin 727 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 179 bin 200'e ulaştığı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA'DA BİLANÇO ARTIYOR

Güney Amerika kıtasında koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 2'nci ülke olan Brezilya'da son paylaşılan verilere göre, toplamda 3 milyon 536 bin 488 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 113 bin 454'e ulaştığı bildirildi. Dünya genelinde vaka sayısı olarak 6'ncı sırada bulunan Peru'da vaka sayısı 576 bin 67 olurken, virüs kaynaklı can kaybı 27 bin 245 olarak rapor edildi. Şili'de can kaybı yükselerek 10 bin 723 olurken, vaka sayısı 393 bin 769'a yükseldi.AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARIİtalya'da toplam vaka sayısı 257 bin 65 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 427 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 233 bin 21 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 328 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 985 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 80 bin 894 kişinin enfekte olduğu açıklandı.İRAN'DA ÖLÜ SAYISI 20 BİN 376'YA ÇIKTI

İran'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bin 376'ya ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 354 bin 764'e çıktığı açıklandı.

Kaynak: DHA